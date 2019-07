L’assemblée de la Polynésie désormais membre de l’assemblée parlementaire de la francophonie

C’est à l’unanimité des membres formant les 87 sections de l’assemblée parlementaire de la francophonie (APF) que l’adhésion de la troisième institution polynésienne a été adoptée ce lundi en Côte d’Ivoire. À l’issue de ce vote historique, Gaston Tong Sang, le président de l’assemblée de la Polynésie française, s’est rendu à la tribune afin de prononcer un discours de remerciements devant plus de 400 auditeurs présents.

Lors de la 45ème séance de l’APF. (Crédit photo : Présidence de la Polynésie française).

Il a salué le cap historique franchi par l’assemblée de la Polynésie française qui, grâce au soutien et aux suffrages des membres de l’APF, intègre désormais cette communauté de parlementaires et siège aux côtés des parlements francophones de ce monde. Il a également rappelé que, plusieurs mois avant cette adhésion officielle, l’assemblée de la Polynésie s’est organisée afin de créer la section “Polynésie française” appelée à siéger aux côtés des francophones de la Nouvelle-Calédonie, du Vanuatu, du Cambodge, du Vietnam et du Laos, regroupés au sein de la section régionale Asie-Pacifique. Comme il l’a déclaré à la Tribune, cette section est en ordre de marche et prête à assumer pleinement et de manière active et participative le rôle que l’APF a bien voulu lui confier.

Gaston Tong Sang lors de son discours. (Crédit photo : Présidence la Polynésie française)

Gaston Tong Sang a aussi souligné le fait que cette désormais appartenance à l’APF était la consécration de plusieurs mois de travail et d’implication, des équipes administratives de l’institution notamment, mais aussi des élus de Taraho’i qui tireront de nombreux bénéfices de cette adhésion, notamment en matière de formation et d’échanges interparlementaires.

Cette adhésion à l’APF fait de la Polynésie française le 88ème pays membre de cette institution créée en 1967.

La séance plénière se poursuivra mardi avec le vote des résolutions préalablement étudiées en commissions permanentes. Le président de l’assemblée, en sa qualité de président de la section “Polynésie française”, prendra part, pour la première fois de l’histoire de l’assemblée de la Polynésie, aux votes qui interviendront lors de cette deuxième journée de séance plénière.

