La ministre des Affaires étrangères de l’Australie en Polynésie

Dans le cadre de son déplacement officiel dans la région, la sénatrice Penny Wong, ministre australienne des Affaires étrangères, a rencontré ce jour le haut-commissaire de la République en Polynésie française, Eric Spitz en présence de Cécile Zaplana, secrétaire générale adjointe du haut-commissariat et Claire Scott, consule générale d’Australie à Papeete.



À l’occasion de cette rencontre, le haut-commissaire a rappelé le souhait de l’État français de renforcer les liens qui unissent la France et l’Australie et leur engagement commun pour le développement durable de la région.

(Crédit photo : haut-commissariat de la République en Polynésie française)

(Crédit photo : haut-commissariat de la République en Polynésie française)

(Crédit photo : haut-commissariat de la République en Polynésie française)

(Crédit photo : haut-commissariat de la République en Polynésie française)

(Crédit photo : haut-commissariat de la République en Polynésie française)

L’ouverture du Consulat général d’Australie à Papeete l’an dernier et le travail mené localement avec les services de l’État et la collectivité de Polynésie française sont l’illustration de cette coopération renforcée.



La ministre Wong achève son déplacement dans la région par une visite en Polynésie française après s’être rendue aux Îles Cook et à Niue avant de regagner l’Australie cet après-midi.