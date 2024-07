Inscription des Marquises à l’UNESCO : pour Oscar Temaru, l’archipel fera « partie du patrimoine de l’État »

Alors qu’une délégation polynésienne, dont les hakaiki des Marquises, se trouvent actuellement en Inde où l’Unesco doit se prononcer, ce vendredi, sur l’inscription de l’archipel au patrimoine mondial de l’humanité, le leader du parti indépendantiste a fait part de ses doutes.

« On a l’impression qu’une fois qu’on sera sur la liste de l’Unesco, c’est nous qui allons gérer ça. C’est complément faux. Cela va faire partie du patrimoine de l’État. Si on veut, nous aussi, intervenir au niveau de l’Unesco, il faut que l’on soit un état souverain (…) Nous sommes aguerris de ce qu’il se passe dans le monde. On sait comment cela fonctionne », a déclaré Oscar Temaru.

« Est-ce que cette inscription va mieux protéger les Marquises ? », s’est-il encore interrogé en subodorant que l’État chercherait à « faire comme on a fait aux Comores », c’est-à dire diviser cet archipel de l’Océan Indien dont l’île de Mayotte est restée rattachée à la France quand les trois autres ont choisi l’indépendance. « C’est une question qui nous inquiète (…) Je n’ai pas de réponse pour l’instant », a-t-il ajouté.

– PUBLICITE –

Lors de cette rencontre avec la presse, Oscar Temaru a également expliqué que les Marquises avaient été impactées par les essais nucléaires atmosphériques, ce dont « on n’a jamais parlé ». « Nous avons appris les dégâts occasionnés (…) Les ruches d’abeilles, le gibier, les poissons contaminés ». « C’est ce qui explique la venue à Tahiti de toutes ces familles marquisiennes. Je ne sais pas si à l’étranger ils savent qu’il y a plus de Marquisiens qui vivent ici à Tahiti qu’aux Marquises », a-t-il assuré.

L’ancien président du Pays s’est en revanche félicité de l’implantation future d’un aéroport international sur la Terre des Hommes : « C’est l’évidence même (…) ça va diminuer le coût de la vie aux Marquises ».

Dans un tout autre domaine, Oscar Temaru a été interrogé sur sa succession à la tête du Tavini alors que la semaine dernière, Gaston Flosse a annoncé qu’il passait la main au sein du Amuitahiraa o te Nunaa Maohi.

« Il a 93 ans. J’en ai 80. Ça fait une marge », a-t-il répondu sans s’étendre davantage. Quant aux récentes prises de position de la représentante Tavini Hinamoeura Morgant-Cross, très critique à l’égard de son parti, il a déclaré qu’il n’avait « pas de réponse la concernant ».