Edouard Fritch reçoit la consule de Chine Qiong Dong

À l’occasion de cette rencontre, la consule a remercié le président pour l’accueil chaleureux et bienveillant qu’elle a reçu du peuple polynésien durant tout son séjour en Polynésie. Le président Edouard Fritch et Qiong Dong ont également échangé sur la situation géopolitique internationale dans la région du Pacifique et en particulier sur ce qui se passe actuellement au sein du Forum des îles du Pacifique, qui se tient à Suva aux îles Fidji, avec les opérations d’influence des grandes puissances sur les petits états insulaires du Pacifique.

(Crédit photo : présidence de la Polynésie française)

Le président a exprimé ses regrets de voir les grandes puissances se battre au sein de notre région avec pour effet de mettre à mal la cohésion et l’unité des membres du Forum. Pour Edouard Fritch, la bataille des grandes puissances se fera au détriment des intérêts de nos États du Pacifique.

Le président estime que l’intérêt des petits États du Pacifique recommande de garder de bonnes relations avec toutes les puissances, qu’elles soient américaines, chinoises ou européennes. En particulier, la lutte contre les effets du changement climatique nous amène à accepter les offres d’aides ou d’actions émanant des grandes nations.