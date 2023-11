Benoit Kautai présente le projet de communauté d’archipel à la Convention nationale

Permettre aux élus locaux d’exercer pleinement leur mission a toujours été un enjeu majeur pour la démocratie.

Malheureusement pour Benoit Kautai, la Communauté de commune des îles Marquises n’exerce que des compétences très restreintes. « On ne peut plus avancer parce qu’on a besoin de certaines compétences qui sont du gouvernement de la Polynésie et qu’il faudrait nous transférer pour pouvoir réaliser des projets. Il ne faut pas oublier quand même que dans notre statut, on a une obligation de demander deux compétences : la compétence d’aménagement du Pays et la compétence sur le développement économique de notre archipel. »

C’est face à cette impasse que les élus des Marquises ont proposé une évolution statutaire pour créer une “communauté d’archipel”, dotée de pouvoir propres et moins dépendante de la Polynésie. « En dehors des compétences de traitement de déchets, l’eau potable ou l’assainissement, toutes les autres compétences sont de compétence de la Polynésie. Ce sont certaines compétences qu’on demande à la Polynésie de nous transférer pour qu’on puisse, de notre côté, développer notre archipel. »

Pour le maire de Nuku Hiva, il s’agit avant tout d’échanger des idées et des solutions avec les autres afin d’améliorer les conditions d’exercice de leurs mandats.

Pour l’heure, les Marquises sont toujours en discussions avec le Pays et les instances de l’État. Prochaine étape, fin novembre, lors du congrès des maires pour les élus marquisiens.