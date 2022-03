Violence conjugale devant le tribunal

Lassée des violences qu’elle subissait, la jeune femme avait décidé de quitter son tane. Mais à l’annonce de la séparation, l’homme a menacé de publier des photos intimes. Pour ne pas voir son corps exposé sur les réseaux sociaux, la victime a donc fait marche arrière.

Mais les violences ont repris. Le jeune homme est allé jusqu’à séquestrer sa compagne pour éviter qu’elle s’en aille ou qu’elle porte plainte auprès de la gendarmerie.

La Cour l’a condamné ce mardi à 1 an de prison avec sursis et à une interdiction d’entrer en contact avec la victime. Il devra lui payer 250 000 Fcfp de dommage et intérêt.