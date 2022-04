21 kg d’ice, une saisie “historique” intervenue le 17 mars dernier sur un navire de croisière à Raiatea.

L’ancien leader du groupe de danse All in One, déjà entendu dans une autre affaire d’ice, a été placé en garde à vue puis auditionné et mis en examen rapportent nos confrères de Tahiti infos. Il est à présent à Nuutania.

L’ex leader des All in One est soupçonné d’être le commanditaire de cette importation.