Un an ferme pour avoir violé sa compagne

“Je faisais ça par colère après nos disputes, pour me venger”. C’est par ces mots que le prévenu a justifié ses actes à l’expert psychiatre. Comparu ce mardi matin devant le tribunal correctionnel pour agression sexuelle sur sa compagne, il a été condamné à un an de prison ferme, assorti d’une mise à l’épreuve, et d’une amende de 200 000 Fcfp pour préjudice moral.

Tout se passait pourtant très bien dans ce couple, en ménage depuis 11 ans. Jusqu’au jour où le prévenu décrit comme quelqu’un de “possessif” a commencé à imposer à sa conjointe de nouvelles pratiques sexuelles. Pratiques que la victime ne supportait plus au point de redouter le moment de rentrer chez elle. Un bout d’un peu plus d’un an de calvaire, elle finit par pousser la porte des gendarmes et porter plainte, permettant l’ouverture d’une enquête. “J’attends de lui qu’il dise que c’est mal ce qu’il m’a fait” souffle la jeune femme devant la cour. Interrogé par le président du tribunal, l’homme à la barre reconnaît les faits du bout des lèvres. Pas de quoi convaincre la procureure qui a fustigé un “mur du silence”, et salué le courage de la victime.