Le maire de Nukutavake poursuivi pour détention de viande de tortue

Jeudi matin, le maire de l’atoll de Nukutavake et huit de ses administrés sont convoqués devant le tribunal de police pour détention et transport de viande de tortue. Les faits remontent à 2018 à l’époque où le maire Roland Apa n’était qu’administré.

Il admet que depuis son enfance, les habitants ont toujours consommé de la viande de tortue pour se nourrir et non pour se faire de l’argent. Il risque une forte amende et l’inéligibilité. “Je ne peux pas nier. Je continue de manger [de la tortue], mais je ne pêche plus. Parfois, il y a des gens qui m’en emmènent. C’est en cachette”, confie le maire. “Cette viande-là, quand on attrape une tortue, on est obligés de partager avec tout le village. Mais comme aujourd’hui c’est interdit, il y en a qui pêche mais c’est en cachette”.