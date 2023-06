« Mamado » une tortue de 4 mètres de long dans le lagon de Taha’a

Façonnée par les mains expertes de l’artiste peintre Evrard Chaussoy, la tortue de 4 mètres de long et d’environ 1,4 tonne a été transportée dans la baie de Motutiairi à Tahaa, pour y être immergée dans le cadre d’un projet touristique et environnemental. « Je voulais envoyer un message culturel, et la tortue, naturellement, a symbolisé tout ça. Elle est magnifique. Cela va créer un récif artificiel. On pourra faire plaisir aux touristes et aborder un aspect culturel avec nos légendes avec tout ce que la tortue symbolise » indique Heiarii Girard, propriétaire de l’objet d’art.

Une œuvre baptisée « Mamado » en hommage à Dorothy Levy, figure emblématique de Huahine et fervente défenseuse de la culture ma’ohi.

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision) (Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

« On a voulu passer un message écologique pour parler de la fragilité de notre écosystème, et de fil en aiguille, on est arrivé au choix de la tortue, creuse, pour abriter des petits poissons, et sur laquelle on plantera des coraux. Ce qui fait que cette œuvre d’art sera vivante et qu’elle prendra sa forme finale dans les années à venir » confie Evrard Chaussoy, artiste peintre.

L’arrivée de Mamado a été honorée par les chants et danses d’une baleine. L’équipe communale de Vaitoare voit en cette présence un avenir touristique prometteur pour Taha’a. « L’environnement s’allie avec le tourisme. Je pense qu’il faut mettre en avant ce type de projet. Il va y avoir des boutures de coraux qui seront fixés à cette tortue » explique Teumere Atger, mairesse de Vaitoare.



L’opération d’immersion a été menée par une équipe de plongeurs de Raiatea. « Les difficultés du jour, c’était le vent, la taille de la tortue, et l’emplacement était très limité. Et il fallait la positionner en un point précis, mais on a réussi à le faire » précise Farid Sedira, moniteur de plongée de Raiatea.

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision) (Crédit photo : Tahiti Nui Télévision) (Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Installée en eau peu profonde, la tortue servira d’abris à la faune maritime et à la régénération d’un espace corallien. Les prestataires touristiques ou groupes scolaires peuvent également y organiser des baptêmes de plongée.

L’œuvre est accessible à tous en kayak, paddle ou bateau, mais aussi par la route depuis la pension Anahata.