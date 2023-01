Accident mortel sur la RDO : ouverture d’une instruction

Rebondissement dans l’affaire de l’accident mortel sur la RDO le 11 novembre, dont la victime est une jeune femme de 26 ans. Le mis en cause devait être jugé dans le cadre d’une comparution immédiate. Il doit finalement être présenté à un juge d’instruction qui pilotera l’enquête.

Pour son avocat, Maître Fromaigeat, l’enquête de flagrance n’a pas permis de bien ficeler le dossier, et de nombreuses “incertitudes” subsistent quant aux circonstances du drame.

Le conducteur du véhicule mis en cause, un homme de 34 ans souffrant d’alcoolisme et déjà condamné à 6 reprises, est poursuivi pour homicide involontaire sous l’empire d’un état alcoolique, blessures involontaires et excès de vitesse. Il avait pris le volant après une soirée arrosée, et aurait “perdu connaissance” juste avant l’impact.