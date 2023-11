L’individu a été placé en garde à vue dès son arrivée, mardi, comme l’ont révélé nos confrères de Polynésie la 1ere. Son audition par les enquêteurs pourrait se prolonger jusqu’à ce samedi avant un déferrement au tribunal.

Cette saisie de 9 kilos d’ice est la plus importante réalisée par les forces de l’ordre cette année. Depuis le mois de juin, policiers, douaniers et gendarmes ont mis la main sur plus de 15 kilos de méthamphétamine. Preuve que cette drogue continue d’inonder le fenua.