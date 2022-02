Tôt ce mardi matin à Puurai, un pick-up a fait une chute de 12 mètres selon la gendarmerie. La conductrice aurait perdu le contrôle de son véhicule en voulant éviter un chien.

Six personnes se trouvaient à bord : la conductrice et 5 enfants. Tous ont été évacués vers l’hôpital et y resteront en observation cette nuit.