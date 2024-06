Papara : collision entre un camion et un pick-up, la conductrice évacuée au CHPF

Plus de peur que de mal à Papara, où un important accident de la route est survenu ce lundi aux alentours de 15h. En cause, la collision entre un camion et une voiture, au niveau du Pk32.

Le camion, qui a terminé sa course dans le caniveau, a fait chuter un poteau électrique, nécessitant l’intervention des techniciens d’EDT en plus des pompiers de Paea et de Papara, venus porter assistance aux blessés.

Coincée dans son habitacle, la conductrice du pick-up, qui se plaignait de douleurs au bassin, a dû être désincarcérée de son véhicule par les secours. Elle a été transportée au CHPF.