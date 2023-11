Opération des gendarmes contre les agressions sonores à Hitiaa O Te Ra

34 gendarmes de la compagnie des Îles-Du-Vent ont effectué cette opération de contrôles de véhicules « carbass » sur la commune de Hitiaa O Te Ra, indique le Haut-commissariat. Au total, 100 personnes et 50 véhicules ont été contrôlés.

Les militaires ont dressé 10 procès-verbaux pour le délit « d’agression sonore » ainsi que 20 amendes pour « assistance à agressions sonores ». Par ailleurs, 7 amplificateurs ont été saisis.

« En marge de cette opération, des contrôles routiers ont permis de constater 2 infractions à la législation sur les stupéfiants et 13 infractions au Code de la route », précise le haut-commissariat.

« La gendarmerie rappelle que les agressions sonores en vue de troubler la tranquillité d’autrui sont punies d’un an d’emprisonnement et de 1.800.000 XPF d’amende, et que l’ensemble du matériel ayant servi à commettre le délit peut être saisi, y compris le véhicule ».