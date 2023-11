Le décès brutal de Kevin Kouider, des suites d’un malaise, mercredi, lors de l’entame de la Hawaiki Nui Vaa, a touché l’ensemble des rameurs du fenua. Ce jeudi matin, le président de la Fédération tahitienne, Rodolphe Apuarii, se disait « ému et très triste ».

« Non seulement en tant que président de la fédération, mais c’est aussi mon voisin. Il ramait à Pirae et nous habitons juste à côté. On le voyait tous les jours sur ses entraînements (…) Quand on a eu l’annonce de son évasan, là on était vraiment touché. Et là, ce matin, nous avons appris son décès. Tout le monde pensait qu’il allait s’en sortir (…) Nous adressons nos sincères condoléances à la famille de Kevin et de Steve (…) Bon vent. On va continuer. On va ramer pour le Pays, pour nos anciens qui sont partis et la jeunesse », a-t-il déclaré à TNTV, les larmes aux yeux et la gorge serrée.

« C’était un bon copain. La famille, on sera là avec vous pour vous accompagner. On est très touché. On est totalement solidaire avec vous la famille. On vous aime », a de son côté confié Vito Maraeauria, le président du club de Matahere Vaa.

Les rameurs de la Hawaiki Nui Vaa lui ont rendu hommage, ce jeudi matin, avant le départ de la seconde étape, à Raiatea. Des stickers ont également été conçus pour saluer sa mémoire.

Un autre rameur a dû abandonner la course pour raison médicale, ce jeudi. René Avaepii, de l’équipe Mata Are Vaa a annoncé sur les réseaux sociaux qu’il était hospitalisé. « Je suis arrivé au bon moment aux urgences. Ça aurait pu être plus grave. Je suis dans les mains des médecins maintenant. J’aurais aimé continuer l’aventure, mais la santé d’abord », écrit-il.