Le maire de Mahaena se fait voler…son écharpe tricolore

Sur sa page Facebook, la commune de Mahaena déplore ces « actes de vandalisme » sur son sol et demande à ses administrés « d’être particulièrement vigilants » s’ils « voient ou entendent quelque chose ».

Le tavana, Abel Tehotu, également 8ᵉ adjoint de Hitiaa O Te Ra dit « condamner avec la plus grande fermeté » ces agissements « inadmissibles ». « C’est un acte de violence gratuit et stupide. La mairie est un lieu de la démocratie de proximité (…) Un bien commun pour les habitants. L’attaquer, c’est attaquer toutes celles et ceux qui sont attachés à la construction collective et aux besoins de la population », écrit l’élu.

Des nombreux objets ont été dérobés, notamment deux tronçonneuses, une débroussailleuse, un ordinateur portable et l’écharpe tricolore du tavana.