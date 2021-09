Des véhicules de police caillassés à La Mission

La police municipale est allée en soutien à la DSP qui s’est rendu aux “Hauts de Tira” (La Mission) pour du tapage sur fond d’alcool. Les agents de la DSP ont réussi à faire cesser le bruit, mais un individu fortement alcoolisé a commencé à s’en prendre aux agents de la DSP. Ils ont dû l’interpeller et le mettre dans un de leurs véhicules afin de le placer en cellule de dégrisement.



Pendant l’interpellation, le voisinage a commencé à proférer des insultes et des menaces à l’encontre des policiers. Au moment de partir, le véhicule de la police municipale a été bloqué par des individus très remontés qui ont commencé à donner des coups dans la voiture de la police. Le chauffeur a dû reculer pour contourner le groupe d’individus et c’est à ce moment que des coups et des jets de pierres ont endommagé le véhicule.

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Aucun blessé n’est à déplorer chez les policiers et leurs assaillants.

Les policiers municipaux ont été choqués par cet incident qui n’est pas rare dans le lotissement des “Hauts de Tira”. Selon un des agents de la police municipale de Papeete interrogé ce matin, c’est la dixième fois qu’un véhicule de la police se fait caillasser dans ce quartier. Un des véhicules de DSP a également été endommagé, mais plus légèrement.

Une enquête a été ouverte par le parquet pour dégradation de bien d’utilité publique en réunion.