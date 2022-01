Appel à témoins : mineure en fugue à Faa’a

Aveia Spitz, âgée de 17 ans, demeurant lot n°612 Puurai à Faa’a, a quitté son domicile depuis le 15 janvier 2022. Elle mesure 1,70 mètre, est de corpulence mince, a des cheveux mi-longs, et était vêtue le le jour de sa disparition d’un pantalon noir avec un débardeur blanc et un pull noir et gris. Elle portait également des sandales rose pâle.

Toute personne ayant aperçu cette jeune fille ou qui est en mesure d’apporter des renseignements la concernant est invitée à contacter la brigade de gendarmerie de Faa’a au 40.46.72.00 ou au 17.