Une première observation mondiale de ponte des coraux coordonnée depuis le Fenua

Il y a déjà 4 ans, le biologiste Vetea Liao avait réussi à prouver que la ponte d’un corail bien particulier, le Porites rus, était prévisible et surtout synchronisée des îles de la Polynésie jusqu’à La Réunion.

Aujourd’hui, son objectif est de déterminer la limite géographique de ce phénomène de ponte synchronisée, avec la participation d’observateurs du monde entier. « Pour chaque pays concerné, on a le jour et l’heure exacte à laquelle ça devrait se passer pour eux. On s’est rendu compte qu’en Polynésie, c’était lié à la Lune, 5 jours après la pleine Lune et 1h30 après le lever de soleil, et justement grâce aux observations qui ont été faites en Polynésie, à La Réunion, aux Seychelles, on sait que ça se passe pareil pour eux. 5 jours après la pleine Lune et 1h30 après le lever de soleil. Donc, on peut prédire l’heure à laquelle ça devrait se passer partout dans le monde. Et si ça ne se passe pas, c’est qu’il y a d’autres choses à prendre en compte ! »

L’application mobile Tama no te tairoto sera disponible dès novembre, pour permettre aux participants de partager leurs informations. Les 18 et 19 janvier, prochaine date de ponte, l’association espère qu’ils seront tous à l’eau pour scruter le phénomène.