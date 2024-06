L’UPF s’engage pour les énergies renouvelables

Ce simple conteneur pourrait bien offrir des idées et des solutions pour la transition énergétique au fenua. Un projet sur lequel l’enseignant chercheur Pascal Ortega travaille depuis près de dix ans.

« On a commencé en 2014 à réfléchir à des systèmes de stockage pour pouvoir mieux exploiter l’énergie solaire. Comme on consomme pas mal d’électricité pour faire du froid en Polynésie, on a réfléchi à des systèmes de stockage de froid. Donc, au lieu de stocker de l’électricité, on stocke du froid », explique l’universitaire.

La plateforme est dotée de panneaux solaires. Ils servent à alimenter un système hydrogène permettant la production d’électricité. Cette dernière est ensuite stockée dans une pile à combustible. Et la chaleur produite par tout ce procédé est récupérée, puis transformée en froid.

Ce froid est alors stocké dans un réacteur thermochimique. On est ici dans un cadre expérimental, mais l’objectif, pour les chercheurs, est bien de trouver des applications concrètes et pratiques pour les Polynésiens.

« L’idée, dans le futur, est de voir comment on peut envisager un système à une échelle différente pour pouvoir le déployer dans les îles, par exemple. Cela permettrait d’avoir un système qui fasse de la production d’hydrogène pour les bateaux ou les bus électriques et à l’hydrogène. Cela permettrait aussi du stockage pour l’électricité et de la production de froid pour la conservation des aliments », souligne Franco Ferrucci, chercheur à l’UPF

Cette plateforme a aussi une vocation pédagogique puisque l’Université compte former de futurs étudiants aux métiers des énergies renouvelables.