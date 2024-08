Exploitation minière des océans : l’université Columbia se penche sur la position de la Polynésie française

Leurs travaux de recherche les ont poussés à venir jusqu’au fenua. Jonas Oliver Piduhn et son professeur de l’université Columbia de New York se penchent sur la position de la Polynésie française dans le débat sur l’exploitation minière en haute mer. Cet étudiant spécialisé dans les énergies et l’environnement a réalisé un documentaire. Face aux enjeux environnementaux et aux effets du changement climatique, il a tenu à recueillir les avis des autorités du pays et des habitants.

« Le point de vue en Polynésie est unique. Vous avez différentes perspectives sur le sujet, que ce soit culturel, politique, social ou économique. Et pour chacune d’elles, vous êtes à une phase déterminante. Et c’est ce qui fait que la Polynésie a une position unique pour en parler. La culture est connectée à l’océan, l’économie est connectée à l’océan, et l’exploitation minière des profondeurs va directement, à la source, à cet océan« , explique le diplômé d’un Master en affaires internationales à l’université Columbia.

Face à la menace qui pèse sur les océans, il garde espoir. Ce documentaire et les travaux de recherche qui en découlent serviront à l’université Columbia pour poursuivre des études sur ce thème. Ce film est aussi un support à intégrer selon lui dans le débat sur l’exploration des fonds marins : « En ce moment, les pays débattent sur la possibilité d’autoriser ou non l’exploration minière à certains endroits, On parle d’exploration et d’exploitation, mais jusqu’à quel point ? Vu le contexte international, et les avis différents d’un pays à l’autre, il est très important de mettre en lumière la position de la Polynésie française, et d’en expliquer les raisons »

– PUBLICITE –

En janvier 2023, l’Assemblée Nationale a voté un moratoire sur l’exploitation minière des fonds marins dans les ZEE des pays d’Outre-mer et de France.

Inquiet pour l’avenir des écosystèmes, Jenik Radon, professeur en affaires internationales à l’université Columbia, milite pour un approfondissement des connaissances des grands fonds avant d’en puiser les ressources : « Je suis inquiet parce qu’on est en train de vouloir exploiter plus vite que possible sans en avoir les connaissances. On ne fait rien sans connaissance ! Je pense que nous devons préserver ces fonds. Même dans la Terr , les profondeurs produisent l’oxygène. Si vous tuez l’oxygène, vous tuez la vie ».

Aux côtés de ces étudiants, ce professeur compte poursuivre ses travaux de recherches afin d’améliorer les connaissances pour le grand public.