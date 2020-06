L’hôtel Tiare Tahiti ferme définitivement ses portes

La direction de l’hôtel situé sur le front de mer de Papeete près de l’OPT, a annoncé la fermeture définitive de l’établissement et la vente du bâtiment. « Départ à la retraite de l’ancienne équipe dirigeante. Le nouveau groupe ne souhaite pas poursuivre l’activité », annonce une affichette.

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

L’hôtel fermera définitivement ce dimanche après plus de 20 ans d’existence. Pour l’instant, selon nos informations, les employés, qui ont bien été avertis, n’ont pas encore signé de document signifiant leur licenciement. Ils seraient une dizaine à se retrouver sans emploi.

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

« C’est une entreprise familiale gérée par la famille, par mon papa et moi-même depuis 1997. Donc ça fait 23 ans d’histoire, et ça me fait mal au cœur d’en arriver là. L’aventure s’arrête brusquement parce je pense comme d’autres hôteliers de la place ou d’autres propriétaires de pension, la pandémie Covid-19 est passée par là. On aurait voulu quand même continuer l’aventure mais les charges sont trop énormes. (…) Mon père, pour des problèmes de santé, a décidé de prendre sa retraite. La nouvelle équipe dirigeante n’a pas souhaité poursuivre l’activité, et nous a annoncé ça de but en blanc mardi, qu’ils avaient décidé de fermer ce week-end. Cela nous a fait un gros choc, mais c’est comme ça… » confie, émue, Marianne Giau, ancienne gérante de l’hôtel.

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

« Face à la crise économique mondiale déclenchée par le Covid-19, l’hôtel Tiare Tahiti du centre-ville de Papeete est dans l’obligation de fermer ses portes définitivement. Nous avons tenté de rouvrir dès le 22 mai dernier. Mais malgré les efforts de tout le monde, la coopération exceptionnelle de nos équipes, ou les aides mises en place par les autorités, nous ne tenons plus le coup », ont déclaré ce mardi dans un communiqué les nouveaux gérants de l’hôtel. « En plus de cela, notre gérant historique M. Leon Giau, a dû démissionner en début de mois suite à de graves problèmes de santé. Toutes nos pensées accompagnent sa famille pour lui souhaiter un prompt rétablissement. Après plus de 20 années d’existence, c’est donc avec beaucoup de peine et de tristesse que nous clôturons cette aventure économique et humaine. Nous procédons à la fermeture de l’établissement ‘Tiare Tahiti’ dans les prochains jours, ainsi qu’à la vente du bâtiment ».