Fréquentation hôtelière : le retour des touristes se confirme en juillet

En juillet 2022, l’hôtellerie internationale en Polynésie française proposait 73 860 chambres à la location, soit 94 % de l’offre de 2019 souligne l’ISPF dans sa dernière publication. Le retour des touristes dans les hôtels internationaux s’accélère et se confirme chaque mois depuis le début de l’année avec des ventes équivalentes à 97 % de celles de 2019, soit 59 600 chambres vendues.

Les clientèles nord américaines et métropolitaines concentrent 73 % de la clientèle internationale. La clientèle locale explique 9 % des ventes globales du mois, contre 12 % en 2019.

Les indicateurs de gestion progressent. Le coefficient moyen de remplissage (CMR) dépasse ainsi pour la première fois les 80 % en juillet (80,7 %). Le revenu moyen par chambre louée (RMC) progresse à 67 000 Fcfp (+ 24 % sur un an et + 31 % par rapport à 2019) et le revenu moyen par chambre disponible (RevPar) évolue également à 53 890 Fcfp (+ 58 % sur un an).

En cumul depuis le début de l’année, le CMR (qui indique le niveau moyen de fréquentation d’un hébergement sur la période donnée) s’établit à 62,6 % en hausse de 26,6 points par rapport à l’année précédente.