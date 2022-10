Devant les paquebots, la féroce concurrence des prestataires touristiques

En l’espace d’une semaine, Tahiti aura vu débarquer deux immenses paquebots et ses milliers de touristes. De jeudi à samedi, le Majestic Princess et ses 4 000 passagers et membres d’équipage ont fait escale à Papeete. Ce matin, c’est l’Eclipse qui est arrivé, avec à son bord pas moins de 2000 croisiéristes. Les prestataires sont aux aguets pour capter cette clientèle nombreuse, qui n’a pas forcément programmé de tours.

À chacun sa technique pour séduire les clients, entre une présentation impeccable, un sens du commerce affuté et des prix revus à la baisse par les prestataires. Ils sont plusieurs à proposer des tours de l’île aux passagers, lesquels n’ont pas totalement défini leur choix en débarquant sur le quai.

Russell et Lisa, touristes américains sont dans ce cas de figure : “Nous n’avons pas du tout réservé de tour avec la compagnie de croisière. On a pour habitude de le faire avec les prestataires locaux sur place, lorsqu’on débarque du bateau. On va certainement faire un tour de l’île”.

(Crédit Photo : Tahiti Nui Télévision)

En quelques jours, pas moins de 6000 croisiéristes ont fait escale à Tahiti. Un aubaine pour les professionnels du tourisme, malgré la (forte) concurrence. Ainsi, la clientèle cherche parfois à négocier quelques tarifs préférentiels, et des services plus personnalisés. “Tous ces touristes qui voyagent ont l’habitude des tarifs qui sont appliqués à bord et des tarifs qui sont appliqués sur l’île, observe Stéphanie Roometua, prestataire touristique. C’est eux-mêmes qui font la différence et qui comparent les prix“.

L’un des prestataires, Olivier Lenoir, accueille d’ancien clients et construit une petite notoriété auprès des touristes. Ses excursions au cœur de Tahiti sont réservées depuis un an. “Les clients viennent vers moi, parce que j’ai déjà un site qu’ils consultent directement, confie-t-il. Le bouche à oreille a fonctionné pour lui, en atteste les avis de Ken et Judy, américains qu’il avait déjà vus auparavant : “Nous étions déjà venus avec des amis. Il nous a amenés au cœur des montagnes, on s’est baignés dans les rivières, on a eu de la très bonne nourriture, c’était fantastique”.

(Crédit Photo : Tahiti Nui Télévision)

Les prestataires de Moorea ne sont pas en reste. Certains anticipent le départ du paquebot pour l’île sœur demain. C’est ainsi que Manahau Maiau a validé une centaine de réservations pour son circuit sur l’eau: “C’est très important de venir au débarquement des croisiéristes, parce qu’il y a beaucoup plus de concurrence sur Moorea. On arrive mieux à capter les clients”.

Selon leur envie, ces touristes ont misé sur la visite d’un centre ville pas si dynamique en ce dimanche matin, quand d’autres ont opté pour une vision plus panoramique des paysages de l’île.