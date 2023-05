Des patrons en phase avec le futur gouvernement

Geoffroy Roux de Bézieux peut quitter la Polynésie l’esprit serein. La rencontre, vendredi, du président du Medef national avec les membres du futur gouvernement a permis de rassurer les patrons sur la place des entreprises dans la stratégie de la future gouvernance.

« Sur le plan économique, oui, il a dit qu’il allait s’appuyer sur les entreprises. C’est quelqu’un qui a travaillé très longtemps dans le privé donc il connaît et donc oui, nous sortons plutôt rassurés. »

« En tout cas dans le discours, on a détecté à ce jour aucune incompatibilité avec le développement des entreprises, ça c’est déjà l’essentiel, a estimé quant à lui ITW Frédéric Dock, président du Medef Polynésie. On partage les mêmes préoccupations, les enjeux économiques et évidemment sociaux sont au cœur de nos discussions et sur ce point le Medef a des propositions à faire. »

Développement des entreprises et créations d’emplois : les patrons comme le candidat à la présidence du Pays ont le même objectif.

« Ce que j’ai trouvé intéressant c’est qu’il a une stratégie économique en quatre piliers, il y a le tourisme, mais pas seulement« , note Geoffroy Roux de Bézieux, président du Medef national

Le programme du Tavini mise aussi sur la mer, l’agriculture, les énergies renouvelables ou encore le numérique.

Pour Frédéric Dock, les patrons et le futur président du Pays sont pour l’instant « complètement en phase et notre livre blanc comprend des propositions qui permettent là aussi d’accélérer ces transitions, . On a déjà commencé avec le fond Macron à se donner les moyens de cette transition. L’équipe en place a confirmé qu’elle souhaitait continuer dans ce sens, et même d’aller encore plus vite. On vérifiera que les intentions se transforme en actes et en réalisation. »

Du côté des petites et moyennes entreprises on se dit prêts à travailler avec la prochaine mandature. Si le président de la CPME Christophe Plée n’a pas encore rencontré Moetai, il s’est dit sensible à son discours sur les petites entreprises : « Le Tavini a beaucoup parlé des PME et TPE. On s’aperçoit qu’il y a beaucoup de gros lobbying ici. Moetai est sensible aux petites entreprises et à la population. Il fait déjà un constat c’est que les petites entreprises créent l’emploi. »

Il faudra attendre le 12 mai pour connaître le nom du futur président du Pays. Les patrons iront alors à sa rencontre afin d’exposer en détail leurs propositions.