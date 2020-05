Des offres exceptionnelles dans les magasins de Papeete, pour relancer l’économie

Ce ne sont pas des soldes, ni des promotions mais des offres exceptionnelles proposées aux clients depuis ce matin. De 20 à 50 %, l’objectif est de relancer l’économie après plus d’un mois de fermeture des commerces : « Ça s’est calmé pendant 40 jours. pour faire revenir les clients dans la ville, on a décidé de faire ces offres. On souhaite que tout le monde revienne ! »explique une commerçante.

« On a joué le jeu avec des offres allant de 30 à 50%. Après il y a certaines offres où ça va être un acheté, un offert… », nous dit une autre.

Mais malgré ces offres, les clients se font encore timides dans les magasins. Alors les commerçants comptent sur ceux qui ont eu plus de chance durant le confinement : « On compte notamment sur les fonctionnaires qui eux ont eu 100% de leur salaire pendant la période de confinement. C’est à eux maintenant de venir nous aider. Pas nous les commerçants mais l’économie locale. Il faut consommer local », appelle le président de l’association Papeete centre-ville, Guy Loussan.

« Consommer local » est désormais le maître mot en cette période de crise économique. Comptez 5000 à 30 000 Fcfp d’achats selon les bourses. Des achats par envie ou bien tout simplement pour le plaisir de revenir flâner en centre-ville : « On n’est pas venus spécialement pour les offres mais on les a découvertes et on les apprécie. On attendait avec impatience que les magasins rouvrent et on a ce sentiment de solidarité », témoigne une cliente.

« Je ne descends qu’une fois par mois. C’est un plaisir de sortir » nous dit une cliente, habitante de Paea. « Madame voulait une robe. On a encore un peu de budget pour faire des achats », ajoute son mari.

Près de 80 commerces ont joué le jeu de la baisse des prix. D’autres, pris de cours, afficheront leurs offres d’ici quelques jours, voire la semaine prochaine. Des offres qui dureront jusqu’au 17 mai.