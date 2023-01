Une expo-vente rappelant la Polynésie d’antan

Ces œuvres proviennent de Munanui Teriitehau-Stein, un collectionneur polynésien qui met en vente 72 tableaux uniques et rares de 40 artistes dont la majorité est décédée.

Les œuvres ont été peintes entre le XXème et XXIème siècle sur le fenua.

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

La galerie nous invite à voyager dans la Polynésie d’autan comme le précise Valérie Prokop, qui s’occupe de l’organisation des expositions et de la vente des tableaux : “Tous les tableaux ont été faits ici en Polynésie. Il y a beaucoup de scènes de vie, parfois ce sont juste des paysages… (…) Ces tableaux sont rares et difficiles à trouver sur le marché, donc on donne l’occasion à des collectionneurs de faire l’acquisition de belles pièces”.