Tonga, le Royaume du kava

La boisson est issue des racines de l’arbre de kava et est consommée un peu partout en Océanie. Mais elle est aux Tonga dégustée au quotidien, surtout par les hommes, assis en cercle ou en carré. Le Prince héritier du royaume est servi en premier.

Le maître de cérémonie annonce le prochain invité. Il accepte en frappant une fois dans ses mains, attend qu’on le serve, puis vide la coupe d’un trait… sauf certains, qui préfèrent déléguer. Mieux vaut tout de même éviter de refuser le kava quand il vous est offert. Tous les autres Présidents et Premiers Ministres invités s’acquittent de leur devoir sans hésiter, comme Moetai Brotherson.

Le kava est produit par quelques familles tongiennes. Il est de plus en plus consommé et pourrait devenir une ressource agricole pour le Pacifique. « C’est très bien de constater que le kava offre de nouvelles possibilités d’export à l’international. Et c’est vraiment important que les pays du Pacifique se préparent à cette popularité et à cette consommation dans d’autres pays, comme les États-Unis, l’Europe et d’autres » explique Stuart Minchin, directeur de la Communauté du Pacifique.

Le kava est traditionnellement réservé aux hommes (Crédit photo : Mike Leyral / TNTV)

En ce premier dimanche du mois, c’est le Polo tu’ahu : après une journée à l’Église, les hommes de la communauté de Puke se racontent, puis se retrouvent autour d’une grande vasque en bois, remplie à plusieurs reprises. Entre chaque distribution, ils évoquent les problèmes de la communauté, puis ils chantent.

Pas de femmes dans cette assemblée, le kava est traditionnellement réservé aux hommes, même si la société conservatrice tongienne autorise quelques assouplissements. « Parfois, les femmes viennent aussi. C’est vrai qu’autrefois, il y avait un tabou. Ce que je peux dire, c’est que les hommes et les femmes doivent se respecter mutuellement. Ils ne doivent pas être ensemble dans le même cercle. Mais de nos jours, ça arrive. Eh oui, les temps changent… Les frères et sœurs boivent ensemble, de nos jours » indique Tavake Toetuu Fatani, pasteur et maître de cérémonie du kava.

Les hommes boivent le kava lentement, sur plusieurs heures. Plus de 10 litres en tout, de cette boisson qui assoupit et réduit l’anxiété. C’est pourquoi les autorités préfèrent sa consommation à celle de l’alcool, qui génère des violences familiales. Certains de ces hommes se retrouvent tous les soirs pour boire le kava, dans un rituel qui a aussi pour but de souder la communauté.