Tom Frager : « c’est fantastique pour moi d’écrire une chanson dans ma chambre et de la voir voyager comme ça »

Tahiti Nui Télévision : Vous donnez rendez-vous au public polynésien ce week-end. Sur scène, on retrouvera également le chanteur Peps et d’autres artistes. Ça va être les retrouvailles avec le public local. Est-ce que vous annoncez des tubes ?

Tom Frager : « Bien sûr. Bon déjà, je suis très heureux d’être ici, d’être présent sur ce Hoa Festival, et qui plus est en compagnie d’artistes polynésiens, puisque ça va durer toute l’après-midi et nous on viendra conclure ensuite. Donc évidemment, je vais chanter les chansons qui m’ont fait connaître, Lady Melody, Give Me That Love, mais plein d’autres chansons aussi.«

Tahiti Nui Télévision : Et est-ce qu’on peut s’attendre à des duos avec nos artistes locaux ?

Tom Frager : « Oui, j’ai très envie de partager la scène avec les artistes locaux, donc on vous prépare quelques petites surprises sympas. »

Tahiti Nui Télévision : On peut avoir des noms, peut-être ?

Tom Frager : « On en a parlé avec Nohorei et on en a parlé aussi avec Maruarii Ateni, qui m’avait accompagné lorsque j’étais passé il y a trois ans maintenant. Voilà. »

Tahiti Nui télévision : Alors cette fois-ci, vous n’êtes pas venu seul au Fenua. Vous êtes venu accompagné de votre équipe, vos musiciens.

Tom Frager : « Exactement, j’ai la chance d’avoir pu venir avec toute mon équipe cette fois. Donc c’est vrai que les fois précédentes, j’ai chanté un peu en acoustique. Et là, cette fois, c’est le gros spectacle avec tout le band, donc ça va être vraiment sympa, je pense. »

Tahiti Nui Télévision : Ce matin, vous avez confié à nos équipes votre lien particulier avec la Polynésie. C’est notamment d’ici qu’est parti l’engouement autour de votre tube Lady Melody en 2009.

Tom Frager : « Exactement, c’est vrai que j’ai une relation avec le public polynésien assez particulière depuis la sortie de cette chanson Lady Melody. Je vois que tout le monde la chante ici, avec le ukulélé, à la plage, dans toutes les bringues. Et donc c’est fantastique pour moi d’écrire une chanson dans ma chambre et de la voir voyager comme ça jusqu’à l’autre bout du monde. Et donc cette chanson me porte encore aujourd’hui auprès du public polynésien. »

Tahiti Nui Télévision : L’autre bout du monde, Teahupo’o accueille actuellement les épreuves de surf des JO. Vous-même, ancien champion de la discipline, est-ce que vous avez pu vous rendre au PK0 pour assister à la compétition ?

Tom Frager : « Alors, je n’ai pas encore pu m’y rendre. Par contre, j’ai suivi toute la compétition sur l’écran. Et je vais aller faire un petit tour demain et j’espère avoir la chance de voir les demi-finales. »

Tahiti Nui Télévision : L’Océan, la mer, est mise à l’honneur en ce moment. Et justement, c’est une cause qui vous tient à cœur. C’est un message que vous allez porter sur scène ?

Tom Frager : « Oui, c’est un message que je porte depuis le début de ma carrière, à chaque fois que je monte sur scène ou dans les albums. Puisque là, je prépare le cinquième album. Et c’est un message que j’ai envie de porter au quotidien, puisque je me dis que j’ai la chance d’être derrière un micro. Il y a pas mal de jeunes qui m’écoutent et c’est le combat que j’ai choisi, celui de l’océan, qui m’a tellement apporté et à qui j’ai envie de rendre en le protégeant. Et donc on organise avec Mama Natura, une association locale, un ramassage de déchets jeudi matin. Je vous invite à venir. »

