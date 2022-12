Ce vendredi matin, Roberto Teriitehau, 6e maire adjoint à la tête d’une délégation d’élus était présent à la remise des prix du concours Ahi ma’a à la salle Rautea à Faaa. Dans son discours, il a rappelé l’historique de ce concours et a tenu à remercier les membres du jury. Il a également félicité l’ensemble des inscrits pour leur participation active à ce projet culinaire et ancestral.

Il y avait 8 équipes participantes au concours Ahi ma’a. Après le comptage des points, c’est finalement celle de Oremu qui remporte le premier prix de cette édition.

« Préparer le ahima’a, c’est non seulement un moment de partage culinaire, mais aussi l’occasion de transmettre le savoir-faire traditionnel aux jeunes générations. Ce concours, au-delà du savoir-faire, permet aussi de véhiculer certaines valeurs, telles que le partage, l’esprit d’équipe la vie en communauté comme l’ont vécue nos aïeuls. Cette activité s’inscrit dans le projet politique communal autour de l’axe : éduquer et former les futurs citoyens à une vie saine et équilibrée », a rappelé le maire adjoint.

Le projet sera probablement reconduit l’année prochaine. Cette action se déroulera sur deux périodes: juillet et décembre. Du côté des référents, ils ont déclaré que l’enveloppe allouée était insuffisante. Émile de l’équipe de Papehau’a a lui aussi suggéré de distinguer la pratique de cet art, selon la culture des différents archipels. Ces doléances devraient être prises en compte lors de la prochaine édition.

Les résultats :

1- Oremu

2- Faatauira

3- Outuaraea

4- Teroma

5- U’i hau nui

6- Batipol

7- Tehaamatai

8- Papehaua