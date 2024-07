[PHOTOS] Heiva I Tahiti : dernière soirée de compétition avec ‘O Na Teva e Va’u, Tamari’i Mataiea, Te Manu Ai’a et Tahina no Uturoa. 

Pour sa toute première participation au Heiva I Tahiti, la troupe ‘O Na Teva e Va’u a dansé « le sacrifice d’un amour sans limites » et conté la légende de Hina et Fa’aravai’anu’u. Portés par les musiciens et les chanteurs de leur orchestre, les danseurs ont réussi à transmettre toute leur émotion au public.

La troupe ‘O Na Teva e Va’. (Crédit: Stéphane Sayeb/ Tahiti Zoom)u

Après 4 ans d’absence, le groupe de chant Tamari’i Mataiea a fait son retour sur la scène de To’ata pour raconter l’histoire de « Vaiuriri, le champion ».

Le groupe de chant Tamari’i Mataiea . (Crédit: Stéphane Sayeb/ Tahiti Zoom)

Te Manu Ai’a est le dernier groupe de chant à concourir pour ce Heiva I Tahiti, en catégorie Tarava Raromata’i. Les chanteurs ont uni leurs voix pour raconter l’histoire des jumeaux de hauiti de pâ raa mata’i.

Le groupe Te Manu Ai’a. (Crédit: Stéphane Sayeb/ Tahiti Zoom)

Enfin, pour clôturer cette dernière soirée de Heiva, c’est le groupe Tahina no Uturoa qui a enflammé la scène. La troupe, venue de Raiatea, a exploré la thématique des croyances avec son thème : « Si Dieu n’existe pas ou n’est pas ancré dans ton identité culturelle Maohi, qui es-tu donc ? ». Sous un tonnerre d’applaudissements et de cris d’encouragements, les danseurs ont donné le meilleur d’eux-mêmes, du début à la fin de leur prestation.