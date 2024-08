Peu de passage, mais des massages, au salon artisanal de Vairao

Difficile d’exister, à plus d’une heure de Papeete et peu avant la célébrissime vague de Taravao. A Vairao, on ne s’arrête pas, ou si peu. Et pourtant, le marché artisanal vaut le détour. Ses dix-huit stands joliment décorés proposent des emplettes locales en même temps qu’un grand bol d’air pur. Et des démonstrations de massages par des professionnels.

Les massages et soins traditionnels figurent parmi les valeurs sûres du salon de Vairao – Photo : Mike Leyral / TNTV

Parmi eux, Ragihei Paeahi. Elle regrette que le massage traditionnel ne se transmette plus des parents aux enfants. Et propose des démonstrations de soins, avec un ami coiffeur, pour montrer que les produits locaux ont toute leur place dans les soins cosmétiques. Pour elle, ils sont sous-employés, alors qu’ils sont plus naturels et moins polluants que les crèmes et huiles industrielles.

Vous trouverez aussi des pareu, des savons et d’innombrables bijoux locaux au salon de Vairao, qui vous accueillera en bord de mer, même quand les meilleurs surfeurs du monde seront partis.

