Pepena sort un nouvel album et prend son indépendance

Pepena c’est avant tout une histoire de copains passionnés de musique. En 2010, les quatre compères décident d’officialiser la création du groupe devenu au fil des ans une référence de la nouvelle vague musicale polynésienne.

« C’est vrai qu’on est étonnés d’être toujours sollicités », sourit Raimana Bareille, le chanteur de Pepena, « et d’avoir encore cette fraicheur de vouloir toujours faire les choses comme on les faisait au début. On a beaucoup de chance d’être encore ensemble. C’est un bonheur ».

Sollicités aux quatre coins de la Polynésie, voire du Pacifique, les quatre amis sont encore surpris par l’accueil qui leur est réservé à chacune de leur prestation.

« On est encore surpris qu’il y ait autant d’engouement, que des fans du début continuent à nous suivre. Cela fait 13 ans maintenant Pepena. Le temps passe vite. On a l’impression que c’était hier. On est très étonnés », poursuit Raimana Bareille.

Le groupe a enchainé les concerts à un rythme soutenu, ce qui a eu une incidence sur la création musicale. Mais après sept ans d’attente, les quatre musiciens annoncent la sortie de leur 3ème album intitulé « Esprit pacifique ». Un recueil de dix chansons inspiré de leur propre parcours.

« On reconnaîtra quand même le jeu de Pepena »

« On va entendre une évolution par rapport à ce que l’on a fait avant. Ces morceaux ont été réalisés à différentes périodes. On est très influencés par le quotidien. Chaque morceau a son identité mais on reconnaîtra quand même le jeu de Pepena », assure le chanteur de la formation.

Autre nouveauté : le fait que le groupe a décidé de gérer lui-même la diffusion de ses titres en créant son site internet car il manquait de visibilité sur les plateformes traditionnelles, comme le souligne Raimana Bareille : « Sur ces plateformes, il n’y a pas de genre polynésien. Donc nous, l’idée, c’est de faire un site pour que ceux qui recherchent de la musique polynésienne tombent sur notre site et qu’on puisse proposer nos morceaux plus rapidement ».

Les premiers titres d’Esprit Pacifique seront disponibles dès la semaine prochaine, en exclusivité, sur le site internet du groupe : enjoypepena.com.