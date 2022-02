Pascal Obispo en concert le 9 avril place To’ata

Artiste incontournable de la scène française avec plus de 25 ans de carrière, près de 5 millions d’albums vendus, et des tubes à son actif tels que “Lucie”, “Fan”, “Tombé pour elle”, “Millésime”… Pascal Obispo, accompagné de ses musiciens fera découvrir ou redécouvrir lors de son concert unique à Tahiti le 9 avril prochain ses plus grands succès ainsi que son nouvel album “France”.

Pour les détenteurs d’un ticket “carré or”, lors d’un cocktail après le concert, ils auront l’opportunité de rencontrer l’artiste. Les spectateurs en possession d’un ticket “VIP fosse” auront quant à eux un accès prioritaire à la séance de dédicaces le 8 avril à 9 heures à l’Intercontinental.

POINTS DE VENTE

Tickets disponibles sur www.pacificshowtahiti.com ou dans les points de ventes suivants :

FAA’A :

IStore Pacific Plaza

Lundi à samedi 9 h – 19 h

Dimanche 9 h – 12 h

PAPEETE :

Smart Store Vaima

Lundi à vendredi 8 h 30 – 17 H

Samedi 8 h 30 – 12 h 30

PIRAE :

Fenua Shopping, Hyper U

Lundi à vendredi 12 h – 17 h

samedi 13 h – 17 h