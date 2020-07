Nation Music Festival : DJ King Sky aux platines

King Sky, Iotua Tepava de son vrai nom, a commencé à s’intéresser aux platines à l’âge de 16 ans. Avec l’aide de sa famille, il obtient ses premiers appareils de mixage, anime de petites soirées, et aujourd’hui, c’est sur la scène du Nation Music Festival, devant plusieurs milliers de personnes qu’il se produit : « Cela a été difficile car j’ai commencé seul. Ensuite, il m’a fallu plusieurs années de pratique pour atteindre un certain niveau. Et après, j’ai fait des rencontres, j’ai partagé des idées avec les copains, et puis tu t’améliores, tu montes, tu montes… et voilà ! Cela m’a ouvert beaucoup de portes ».

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Créer, construire, remixer des musiques… une passion que pratique King Sky chaque jour dans une pièce réaménagée. Le DJ de 23 ans cible plutôt la jeune génération, mais ne s’enferme pas dans un style en particulier : « Selon l’envie, l’humeur, l’inspiration, cela peut-être du reggae comme du dubstep ou du moomba, ça dépend. Il y a aussi du ordi deck, car Tahiti sans ori deck, ce n’est pas Tahiti. On est obligé de passer ce style qui a été fait ici ».

King Sky n’en est pas à sa première scène au Nation Music Festival, mais à chaque fois, les sensations sont uniques. « Je suis dans mon élément, je vois la foule s’amuser, ils ont le sourire, ils dansent… C’est tout ce qu’l faut ! Et c’est toi, derrière avec les platines qui les fait bouger, c’est super ! » confie le DJ.

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

DJ King Sky se produira ce samedi au parc Vairai aux côtés des 41 autres DJ qui se partagent l’affiche pour les trois jours de festival.

> Plus d’informations sur la page Facebook de l’événement