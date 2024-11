Marau Taaroa, la dernière reine de Tahiti contée par son arrière-petit-fils

Raanui Daunassans est né à Nice. Il est le fils adoptif de la princesse Takau Pomare-Vedel et l’arrière-petit-fils de la dernière reine de Tahiti : Marau Taaroa.

« Takau disait que mon appartement de Nice était un petit Tahiti. Elle était l’héritière de Marau pour tout ce qui est traditions, objets et artéfacts. J’ai donc hérité de tout ça et j’ai tout ramené à Tahiti », explique-t-il.

En 2019, il récupère l’appartement de Takau et fait une découverte inattendue « dans un secrétaire » : un manuscrit inédit écrit de la main de son arrière-grand-mère, la reine Marau Taaroa. « Je l’ai ramené à Tahiti parce que je savais que c’est quelque chose qui allait intéresser la population pour l’histoire authentique de notre pays », dit Raanui.

« Dans ce livre, Marau fait un témoignage de 1821, donc de la naissance de Ariitaimai, jusqu’à 1935. Ainsi, nous avons plus de 100 ans d’histoire auxquels elle a participé pour la plupart puisqu’elle a quand même été également l’épouse du roi Pomare V. Elle a donc entendu des conversations. Elle a vu des évènements auxquels les chroniqueurs de l’époque n’ont pas assisté. Elle a assisté à des préparatifs secrets, des tractations, et qui ne sont pas toujours dans l’histoire d’aujourd’hui », souligne-t-il.

La dernière reine de Tahiti, Marau Taaroa, était « une femme de lettres ». (Crédit: TNTV)

Un témoignage de première main et inédit : « On a quand même l’avantage qu’elle ait pu écrire tout ça. C’était une femme de lettres qui écrivait l’anglais, le français et le tahitien, parfaitement. Ce qui nous permet aujourd’hui d’avoir un document authentique de sa main. Je n’ai absolument rien changé, sauf une chose : le dernier chapitre. Elle s’arrête en 1918 à la grippe espagnole. Marau étant morte en 1935, nous avons des témoignages écrits et des récits. J’ai donc pris ce fonds documentaire personnel pour continuer à raconter la vie de Marau jusqu’à son décès ».

En éditant aujourd’hui le précieux manuscrit, Raanui Daunassans a aussi respecté une promesse. « Avant de mourir, la princesse Takau m’avait fait un écrit. Elle me disait : ‘c’est à toi de reprendre le flambeau et c’est à toi que je lègue toutes ces traditions. Aujourd’hui, je suis heureux et elle doit être aussi heureuse de voir que j’ai mis en application ce qu’elle avait demandé », sourit-il.

Raanui Daunassans est en dédicaces ce samedi, de 8h30 à 12h, à la librairie Odyssée.