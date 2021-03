Le Heiva Taure’a en live sur Facebook du 11 au 13 mars

Du 11 au 13 mars, plus de 300 collégiens vont prendre possession de l’aire de spectacle de To’atā pour la 4e édition du Heiva Taure’a. Covid-19 oblige, ce concours de danses et percussions traditionnelles se déroulera à huis clos. Mais toute la Polynésie, voire au-delà, pourra y assister. En effet, l’événement sera diffusé en live sur les pages Facebook du Heiva Taure’a, de Tahiti Nui Télévision et de la Maison de la culture.

Cette année, 9 collèges ont répondu présents. Makemo, Bora Bora, Raiatea, Taravao, Mahina, Maco Tevane, et trois dont ce sera la première participation : Hitia’a, Paea et Papara. Comme pour le Heiva i Tahiti, les établissements présenteront un spectacle inédit et entièrement en langue vernaculaire. Plusieurs catégories sont accessibles : la catégorie danse et/ou orchestre ainsi que deux catégories individuelles facultatives : ’Ori Tāne et ’Ori Vahine.

Un jury de professionnels renommés dans le milieu de la danse et d’enseignants a été constitué. Il est composé de Heimoana Metua, Erena Uura, Teraurii Piritua, Tonyo Toomaru, Tiare Trompette-Dezerville, Moana’ura Teheiura, Guillaume Fanet et Elvina Neti-Piriou.

Un véritable projet pédagogique

Le Heiva Taure’a a été créé en 2018 à l’initiative de l’association Heiva Taure’a. Avec l’appui du Conservatoire artistique de Polynésie française et de la Maison de la culture, a ainsi été développé un projet pédagogique interdisciplinaire portant sur le reo, le français, l’EPS et la musique, permettant aux collégiens de s’impliquer au travers des enseignements scolaires dans leur culture.

Ce projet, soutenu par les ministères de la Culture et de l’Education, est né de l’expérience menée dans trois collèges pour intégrer le cursus des arts traditionnels au sein de l’enseignement pédagogique. Les résultats scolaires des élèves concernés se sont améliorés, avec une augmentation des validations des acquis du socle commun de connaissances, de compétences et de culture attendus en fin de 3e et une baisse très nette du taux d’absentéisme.

Le programme des soirées



Jeudi 11 mars

17 h 30 : cérémonie du Rahiri

18 h 30 : collège de Raiatea,

collège de Paea,

collège de Maco Tevane



Vendredi 12 mars

18 h 30 : collège de Papara

collège de Hitia’a

collège de Makemo



Samedi 13 mars

18 h 30 : collège de Taravao

collège de Mahina

collège de Bora Bora

20 h 30 : délibération du jury

20 heures : remise des prix