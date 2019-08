La Maison de la culture fait sa rentrée : tout le programme

Pour la rentrée 2019, la Maison de la culture a programmé 15 cours différents composés d’activités ludiques et créatives, d’apprentissage divers. Parmi les nouveautés : des cours de mandarin, un cours de langue des signes et un atelier remue-méninges. Les cours débuteront le lundi 26 août. Retrouvez le programme détaillé des cours et des ateliers dans le dossier de presse ci-dessous à télécharger.

La Maison de la culture proposera également ses fameux ateliers de vacances, du 28 octobre au 8 novembre et du 16 au 20 décembre. Plus d’une dizaine d’ateliers seront à découvrir, avec comme toujours des animations gratuites dans le cadre de la formule en journée complète. Le point d’orgue en décembre : le goûter de Noël.

L’établissement proposera aussi des activités lors des vendredis pédagogiques. Les 27 septembre et le 22 novembre des matinées ludiques et créatives pour tous seront organisées. Le programme de ces vendredis sera en ligne sur le site internet de la Maison de la Culture deux semaines avant chaque échéance.

Concernant la médiathèque, la Maison de la culture a mis en place un service de presse en ligne, qui permet aux abonnés d’accéder à près de 6 000 titres de presse du monde entier, dont plus de 600 en français. Une nouvelle plateforme est également en ligne : la bibliothèque numérique de la Maison de la Culture. Les abonnés de la médiathèque auront la possibilité d’emprunter ou de lire en streaming des romans best-sellers sortis récemment et qu’ils ne trouvent pas en format papier dans la médiathèque. 156 titres sont d’ores et déjà à disposition avec la possibilité d’être lus par trois personnes en même temps.

Plusieurs expositions auront aussi lieu à compter du 10 septembre, afin de mettre en avant les artistes du fenua. À noter l’événement Octobre rose, du 7 au 12 octobre, proposé par l’association Amazones Pacific, qui a pour objectif d’informer et d’accompagner les femmes soignées pour un cancer du sein dans la suite de leur vie.

Parmi les autres événements, on retrouvera le concert To’are le 29 août, le concert Tu’iro’o le 6 septembre, la 9ème édition de Pina’in’i, le Heiva Tarava Rau, le 19ème salon du livre, le 15ème Hura Tapairu ou encore le spectacle de Noël.

Télécharger le dossier de presse avec le programme complet et toutes les informations pratiques :