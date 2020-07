La légende du lion, le retour du roi à Tahiti en octobre

La comédie musicale « La légende du lion, le retour du roi » s’invite en Polynésie. 13 danseurs, chanteurs et comédiens seront sur la scène du Grand théâtre de la Maison de la culture les 17 et 18 octobre pour 1 heure de spectacle.

L’histoire

« L’histoire se déroule en Afrique, où les lions dirigent le monde animal du haut d’un Rocher.

Le roi et la reine, aidés du chaman et conseiller du royaume, présentent leur nouveau-né aux

animaux. Le père présente à son fils les responsabilités qu’engagent la royauté et « l’histoire

de la vie », qui connecte tous les êtres vivants. Le frère de Mufasa, convoite le trône et prévoit

d’éliminer le souverain ainsi que le lionceau afin de devenir roi. Il tend un piège fatal au roi

et persuade ensuite le petit que la tragédie qui vient de se produire est de sa faute et qu’il

doit quitter le royaume le plus vite possible, et ne jamais revenir. L’oncle annonce ensuite

leurs morts pendant l’événement à la troupe de lions et se proclame lui-même roi, autorisant

la meute de hyènes, anciennement bannie, de s’infiltrer dans la Terre des Lions. Que va t il

arriver au Royaume ? Comment le fils du Roi parviendra t il à revenir sauver les siens ? Quelles

rencontres va t il faire ? «