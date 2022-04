« Jeu Danse » ou quand la danse vous fait gagner

« Jeu danse » est la fusion entre un spectacle de danse et un jeu de société. Unique en son genre, cette performance scénique de 2h30, permettra au public d’apprécier 44 tableaux articulés autour des danses modernes mais aussi de résoudre en simultané différentes énigmes : “tout au long du spectacle, on va voir des personnages jouer pour avancer au fur et à mesure sur les cases”, indique Vanessa Roche, chorégraphe et directrice de l’école de danse. “Et à chaque fois, elles vont devoir répondre à une énigme. On va inviter le public à prendre leur téléphone, à aller sur le lien qu’on aura communiqué, pour répondre eux aussi aux énigmes”.

Ne ménageant pas leurs efforts depuis le mois de janvier, les 210 danseuses et danseurs évolueront sur des thèmes variés allant des jeux d’autrefois aux questionnements sur notre société. “On va avoir des thèmes un peu plus enfantins comme la corde à sauter, les élastiques, des univers tels que la cour de récréation. On va avoir aussi des thèmes qui sont plus personnels, comme l’acceptation de soi“, détaille Vanessa Roche.

Et l’idée d’un spectacle qui évolue au rythme d’un jeu de société n’est pas anodine. Puisqu’à l’ère du numérique, cette activité permet de transmettre des valeurs essentielles. “Un jeu de société, ça reste quelque chose où on n’est pas solitaire. On est à plusieurs et on s’entraide”, détaille la chorégraphe.

Parmi les danseuses, quatre auront un défi supplémentaire. Puisqu’en plus d’évoluer sur scène, elles devront également répondre aux questions simultanément avec les 800 spectateurs attendus. Un stress apparemment bien géré par Emma Cahagne, l’une d’entre elles : “ça rend le spectacle plus drôle et fun que ce qu’on aurait pu imaginer”.

« Jeu danse » se jouera les 22 et 23 avril au grand théâtre de la Maison de la culture. Un spectacle qui permettra au public de repartir avec plus de 100 000 Fcfp de lots.