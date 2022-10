7e édition du salon des Tuamotu-Gambier

Ce salon, qui n’a pas été organisé depuis 2018, renoue pour la première fois depuis 4 ans avec son public tahitien et accueillera également 2 anciens élèves du Centre éducatif de développement (CED) de Rikitea. 32 artisans seront présents pour cette exposition-vente, qui met en valeur le savoir-faire des Tuamotu-Gambier.

Nouveautés cette année : la présidente a coordonné et accompagné plusieurs formations aux Tuamotu, engagées par le service de l’Artisanat traditionnel, ce qui se traduira sur les stands par de nouveaux produits. En effet, ces formations ont permis aux artisans de Fakarava, Takapoto et Makemo de se former et se perfectionner au travail du ni’au et de la fibre de coco, allant du travail de la fibre à la création de produits divers.

Le programme quotidien permettra pour sa part d’apprécier la dextérité des artisans, qui se rencontreront sur 2 concours : tressage et objet de décoration pour la maison avec toutes les matières issues de l’archipel. Des démonstrations sont également prévues chaque jour, avec une découverte des matières premières et des richesses des atolls : bijoux et objets en coquillages (vases, rideaux, dessous de plats, etc.), chapeaux et paniers en ni’au, fibre, miki miki décorés, bois flottés, etc. Des dégustations et des ventes de plats typiques des îles seront proposées au public, afin de plonger le visiteur dans l’ambiance des Tuamotu le temps du salon.

L’inauguration officielle se tiendra le jeudi 3 novembre à 10 heures dans le hall de l’Assemblée.