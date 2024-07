5 groupes du Heiva de nouveau sur scène à l’occasion du Nu’uroa Fest le 3 août

C’est une nouvelle chance pour le public d’apprécier les prestations de troupes de ‘ori Tahiti et de groupes de chants du Heiva i Tahiti.

Les groupes présenteront leur spectacle dans un format condensé. L’événement qui se déroule dans les jardins du Musée de Tahiti et des iles, est l’occasion pour le public de vivre un moment de culture en plein air et au plus près des artistes. Les spectateurs auront l’occasion de prendre les photos, ce qui n’était pas possible lors des soirées du Heiva.

Lors de ce 5e Nu’uroa Fest, de nouvelles pièces viendront compléter la collection du Musée baptisée “les costumes du Heiva i Tahiti des années 40 à nos jours”. Une collection déjà riche de plus de 200 costumes, un véritable trésor.

Lors de ce Heiva i Tahiti 2024, c’est le groupe Ia Ora Te Hura, dirigé par Poerani Germain, qui a remporté le prix Joseph Uura du meilleur costume hura nui. L’après-midi du samedi 3 août le groupe remettra donc au Musée deux exemplaires (homme et femme) de leur costume primé.

PROGRAMME DE LA JOURNÉE :

13h00 : Accueil et discours

13h20 : remise du meilleur costume hura nui

13h30 : Danse : TAMARI’I MATAIEA

14h10 : Chant : TE MANU AI’A

14h40 : Danse : ‘O NA TEVA E VA’U

15h20 : Chant : TAMARIKI RAPA

15h50 : Danse : HEIKURA NUI

PRATIQUE

5e édition du Nu’uroa Fest’, le samedi 3 août à partir de 13h

Dans les jardins du Musée de Tahiti et des Îles

Amenez vos pēue !

Entrée gratuite avec billets à récupérer à la Maison de la Culture (attention, places limitées, horaires : du lundi au jeudi de 8h à 16h et le vendredi de 8h à 15h)

Remise du grand costume lauréat du Heiva i Tahiti 2024

Danse : 30 minutes de show + 10 minutes de photo

Chant : 20 minutes de show + 10 minutes de photo

Buvette

Boutique officielle du Heiva i Tahiti

Renseignements : TFTN : 40 544 544 / Pages Facebook : Heiva i Tahiti Officiel

Musée de Tahiti et des Îles : 40 54 84 35