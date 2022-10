31 formations en lice pour le 16e Hura Tapairu

Huit groupes étaient inscrits en 2004 pour la première édition. Cette année, 31 formations ont répondu à l’appel. Elles devront convaincre, chacune dans leur catégorie, 6 membres du jury.

Cette 16ème édition sera présidée par le chorégraphe et metteur en scène Moana’ura Tehei’ura.

Au programme : 7 soirées de concours et 1 finale. La dernière soirée est dédiée à la finale des concours de mehura et tapairu. Les groupes sont inscrits dans les catégories suivantes :

Tapairu, comprenant ‘ote’a et ‘aparima : 6 formations ;

Mehura : 26 formations ;

‘Aparima ‘apipiti (concours en duo optionnel) : 6 formations ;

‘Ote’a ‘apipiti (concours en duo optionnel) : 3 formations ;

Pahu Nui (concours d’orchestre optionnel) : 7 formations.

Cette édition permettra également d’accueillir la 3e édition du Hura Tapairu Manihini, les mercredi 23, jeudi 24 et vendredi 25 novembre. Le concours est proposé sous le même format aux danseurs étrangers passionnés de ‘ori Tahiti, et les campagnes d’information et de sensibilisation ont permis d’inscrire cette année 6 groupes étrangers qui concourront entre eux.

Les membres du jury :

Moana’ura Tehei’ura, chorégraphe confirmé et Président de ce jury,

Vanina Ehu, enseignante au Conservatoire artistique de Polynésie française,

Fabien Mara-Dinard, Directeur du Conservatoire artistique de Polynésie, Taero Jamet, chorégraphe et chef du groupe Ha’avai,

Taina Tinirauarii, chef du groupe Tere Ori et Directrice d’une école de danse traditionnelle

Alexandra Holman-Mervin, chorégraphe et membre éminent du groupe Hei Tahiti.

Le programme :

PRATIQUE

Ouverture de la billetterie vendredi 28 octobre

Billets en vente sur place et en ligne sur www.huratapairu.com (1 500 Fcfp ou 2 500 Fcfp selon la zone/soirée de concours – 2 000 Fcfp ou 3 000 Fcfp selon la zone pour la finale – gratuit pour les enfants de moins de 2 ans)

Nouveauté : les soirées de spectacles seront disponibles en live streaming payant à l’adresse suivante : www.tahitilive.tv/hura (600 Fcfp/soirée de concours – 800 Fcfp pour la finale).