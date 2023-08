240 mètres de symboles polynésiens dans un tunnel de Paris

Cet été, le tunnel Henri IV a des airs de Polynésie. Une fresque de 240 mètres de long et 1700 m2 de surface a été réalisée.

C’est un peu la rencontre de deux univers qui tentent de cohabiter : le “Paris” urbain et brut de l’artiste Babs se mêle à la “Plage” sauvage de Sarah Viault autour d’un thème majeur : l’écologie. « J’ai été sollicitée par Urban Art Crew qui est une agence qui met en relation des artistes qui créent des projets, explique Sarah. Avec Babs on a pris comme thématique l’urgence climatique. Il a abordé, lui de son côté, quelque chose de très métropolitain où il représente Paris, le côté un peu futuriste. De mon côté, on part dans une version très utopique comme je le fait bien souvent dans mes œuvres. Ce sont des baleines qui volent dans le ciel, qui crachent des fleurs. C’est une vahine qui va être en communion avec la nature. Donc quelque chose de très onirique et montrer ce qu’est la beauté à l’état pur de la Polynésie. »

Lire aussi : Paris plages aux couleurs polynésiennes, inauguré

Installée en Polynésie depuis 5 ans et passionnée par la nature, Sarah Viault met à l’honneur des espèces endémiques du fenua, dans un univers coloré. « La raie manta, je l’ai symbolisée comme si c’était une pirogue, comme si elle avait la voile d’une pirogue sur son dos. Elle est tatouée, elle a des tiare Tahiti qui lui volent des ailes, elle a des plumes de ‘ura. À la fois c’est la culture de la nature et des légendes qui représentent Tahiti. »

Pour une immersion en Polynésie dans Paris, des visites guidées, gratuites, ont lieu tous les samedis et dimanches jusqu’au début septembre.