Japon : la probabilité d’un « mégaséisme » d’ici 30 ans relevée à jusqu’à 82%

Le Comité de recherche sur les tremblements de terre estime désormais que la possibilité d’une telle secousse sur les trois prochaines décennies peut être évaluée à entre 75 et 82%, contre une fourchette de 74 à 81% auparavant.

S’il se produisait, ce mégaséisme pourrait toucher une partie importante de la côte japonaise sur l’océan Pacifique, menacer jusqu’à 300.000 personnes et causer des milliers de milliards de dollars de dégâts, selon les estimations.

La fosse sous-marine de Nankai, qui s’étend parallèlement aux côtes orientales du pays sur 800 kilomètres, de la ville de Shizuoka (à l’ouest de Tokyo) à l’île de Kyushu (sud) a déjà été le point de départ de secousses dévastatrices de magnitudes record, entre 8 et 9, tous les 100 ou 200 ans.

Ces « mégaséismes », qui tendent à se produire par paires, engendrent de redoutables tsunamis.

En 1707, tous les segments de la fosse de Nankai se sont rompus en même temps, déclenchant le deuxième plus puissant séisme enregistré dans l’histoire du Japon.

Ce séisme, à l’origine de la dernière éruption du mont Fuji, a été suivi un siècle et demi plus tard par deux mégaséismes en 1854, puis deux autres similaires en 1944 et 1946.

« Cela fait 79 ans depuis le dernier tremblement de terre (de magnitude record), et la probabilité qu’un autre (mégaséisme) se produise augmente chaque année à un rythme d’environ un point de pourcentage », a déclaré à l’AFP un responsable du secrétariat du Comité de recherche sur les tremblements de terre.

Selon des estimations du gouvernement en 2012, les petites îles au large des côtes principales pourraient alors être submergées par un tsunami de plus de 30 mètres de haut.

Et les zones densément peuplées des îles de Honshu et Shikoku pourraient être frappées par d’énormes vagues en quelques minutes.

Environ 530 000 personnes pourraient perdre leur logement en cas de mégaséisme au niveau de la fosse de Nankai, selon une estimation du média Nikkei. Au total, le gouvernement estime que 9,5 millions d’habitants pourraient être déplacés si une telle catastrophe naturelle survenait.

En août 2024, l’Association météorologique japonaise (JMA) a émis un avis de « mégaséisme », pour la première fois depuis la mise en place d’un nouveau système d’alerte après le tremblement de terre dévastateur survenu en 2011, qui avait entraîné un tsunami meurtrier et une catastrophe nucléaire à Fukushima.

Cet avertissement avait été diffusé à la suite d’une secousse de magnitude 7,1 qui a fait 15 blessés dans le sud du pays. L’alerte a finalement été levée après une semaine, faute de nouvelle anomalie constatée.

L’épisode, qui a marqué l’opinion, avait conduit les Japonais à annuler leurs voyages et à constituer des stocks d’urgence, entraînant des pénuries de riz et d’autres produits de base.