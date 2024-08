Nouvelle-Calédonie : la « mission d’information » du Forum des îles du Pacifique aura bien lieu

La France participera à la préparation de cette « mission d’information », avec le Forum et la Nouvelle-Calédonie. La « Troika » se rendra dans quelques semaines à Nouméa : c’est-à-dire l’actuel président Tongien du Forum, son prédécesseur des Cook et son futur successeur des Salomon. Ils seront accompagnés du premier ministre fidjien et du controversé secrétaire général du Forum, Baron Waqa.

La France veut la « transparence » sur les difficultés calédoniennes. En revanche, pour le moment, elle ne souhaite pas d’assistance des Pays du Pacifique sur le Caillou. Et elle n’envisage pas d’évolution dans sa manière de traiter le dossier Calédonien. Véronique Roger-Lacan, ambassadrice de France pour le Pacifique et cheffe de la délégation française à Nuku’alofa a rappelé que l’économie et la gestion des mineurs n’étaient pas une compétence de l’État : « Ces jeunes, les tribus n’arrivent pas, les structures traditionnelles n’arrivent plus à les gérer. Et c’est une compétence du gouvernement de Nouvelle-Calédonie. La gestion des mineurs, c’est une compétence du gouvernement de Nouvelle-Calédonie, qui ne l’a pas exercée puisque tous ces mineurs sont dans les rues, et sont désespérés. Il y a un vrai sujet sur l’exercice des compétences locales et la manière dont on peut traiter tout ça ensemble ».