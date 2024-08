Le dimanche aux Tonga, une seule activité possible : la prière

Ce dimanche à Nukualofa, seul le drapeau tongien semble encore debout. La ville entière passe sa matinée au temple ou à l’Église. Et les Leaders du Pacifique n’y échappent pas, comme le Président Moetai Brotherson ou même le secrétaire général des Nations-Unies, Antonio Guterres.

Seuls quelques enfants esquivent le service religieux en grimpant dans le clocher. Mais même pour eux, le dimanche est sacré.

« Il y a un jour où nous ne faisons rien, c’est le dimanche. On se relaxe, on discute avec nos amis, on va à la messe, on rigole ensemble. Nous avons un peu de temps pour nous, et je pense que c’est la chose la plus précieuse que nous avons, ici aux Tonga », sourit Sam Palu, un lycéen.

– PUBLICITE –

Dans l’Église méthodiste, les fidèles chantent leur foi à pleins poumons, ou la vivent intérieurement, accompagnés par une grande chorale et un orchestre harmonique. Ce jour-là, il est tout simplement interdit de travailler, comme l’explique Siale ‘Ataongo Kaho, ancien Premier ministre du royaume : « Si tu ne respectes pas la loi, tu paies une amende. Parce que Tonga est le seul Pays qui s’est consacré à Dieu, la terre comme la population. Et pour moi, c’est une très grande chance ».

Les Leaders du Pacifique, comme le Président Moetai Brotherson ou le secrétaire général des Nations-Unies, Antonio Guterres, ont assisté à l’office, ce dimanche aux Tonga. (Crédit: TNTV)

Les avions ne volent donc pas le dimanche, et il est difficile de se procurer à manger. Seules dérogations à ces obligations religieuses : les services d’urgences et les hôtels, pour ne pas mettre les touristes dehors.

Après la messe, les familles ouvrent d’habitude le four traditionnel. Ce dimanche fait un peu exception pour les hôtes de marque du Forum. Ils dégustent ensemble les plats dominicaux. Mais pour les enfants, pas de dérogations. L’après-midi, retour à l’Église, pour le catéchisme et les chants religieux.

« Il n’y a aucun magasin ouvert. Vous ne pouvez profiter d’aucun loisir, en dehors des chants chrétiens. Personne ne se baigne. Il n’y a pas ce genre d’activité le dimanche aux Tonga. Selon nos croyances chrétiennes, le dimanche est tabu et doit être consacré au repos pour les Tongiens, à la fréquentation de l’église, et à l’écoute de tout ce qui concerne Jésus », indique Sisilia Tuipulotu Tahaafe, animatrice de l’école du dimanche.

Le Royaume des Tonga est fier d’être lié à Dieu, jusque dans sa Constitution. Et ses habitants appliquent à la lettre ce principe chrétien : le dimanche, on se repose, on se recueille. Et rien d’autre.