Guam et les Samoa américaines intègrent le FIP en tant que membres associés 

La candidature de Guam et des Samoa américaines, en tant que membres associés du Forum, a été acceptée. Cependant, les 18 membres à part entière précisent que les règles pourraient être revues, notamment sur l’accès aux travaux du Forum par les membres associés. En effet, ces deux États insulaires sont très liés aux États-Unis et certains Leaders du FIP craignent, sans toutefois l’exprimer publiquement, que des informations puissent être communiquées aux Américains. La même crainte, vis-à-vis de la France, avait freiné l’accession de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie en tant que membre à part entière du Forum. Elles avaient été les premières Îles non indépendantes à obtenir ce statut, en 2016.

Un autre enjeu majeur du Forum était la mission d’information en Nouvelle-Calédonie de quatre premiers ministres, une mission dont les principes ont été acceptés par le gouvernement calédonien et par la France.

L’année prochaine, ce sont les iles Salomon qui accueilleront le Forum.

– PUBLICITE –