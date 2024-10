Des liens avec Poutine ? Nouvelle controverse autour d’Elon Musk, l’allié de Trump

Selon un article du Wall Street Journal, le président russe et l’homme le plus riche du monde auraient eu des échanges réguliers depuis fin 2022, ce que dément le Kremlin.

Leurs conversations abordaient des thèmes personnels, mais aussi géopolitiques ou commerciaux, d’après cet article s’appuyant sur des déclarations de responsables occidentaux et russes.

Dans la dernière ligne droite de la campagne présidentielle américaine, le directeur général de SpaceX et de Tesla est omniprésent, faisant montre d’une volonté claire de peser sur les décisions du monde.

Depuis sa participation début octobre à un meeting de Donald Trump, celui qui est également propriétaire de X, anciennement Twitter, n’a pas hésité à déverser des millions de dollars dans la campagne – 118 millions d’après les derniers chiffres.

Et depuis quelques jours, comme s’il était lui-même candidat, il multiplie les réunions publiques dans l’Etat clé de la Pennsylvanie et a lancé une loterie quotidienne à un million de dollars, qui lui a valu une lettre de mise en garde du ministère de la Justice.

L’homme d’affaires sud-africain, naturalisé américain, poursuit par ailleurs son opération de propagande sur X où il abreuve ses plus de 202 millions d’abonnés d’un flot de messages politiques dont de nombreux reprennent des théories conspirationnistes.

Colistier de Kamala Harris à la présidentielle du 5 novembre, Tim Walz a récemment accusé Elon Musk de « dépenser des millions pour aider Donald Trump à acheter une élection » avant de suggérer que le milliardaire était le véritable colistier du candidat républicain.

Avec les informations du Wall Street Journal, les inquiétudes montent d’un cran aux Etats-Unis car Elon Musk détient une habilitation top secret en raison des activités de SpaceX, qui lance des fusées pour la Nasa et le Pentagone.

Selon le quotidien, ses contacts secrets présumés avec Vladimir Poutine « soulèvent des questions potentielles en matière de sécurité nationale parmi certains membres de l’administration« . Le patron de la Nasa Bill Nelson a estimé vendredi que ces informations « devraient faire l’objet d’une enquête« .

« Si l’histoire est vraie et qu’il y a eu de multiples conversations entre Elon Musk et le président de la Russie, je pense que ce serait inquiétant, en particulier pour la Nasa, le ministère de la Défense et certaines agences du renseignement« , a déclaré Bill Nelson lors d’un événement organisé par le média en ligne Semafor.

« Sommes stupéfiantes »

« C’est une information absolument fausse publiée dans le journal« , a assuré le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, ajoutant que Vladimir Poutine et Elon Musk avaient eu un « seul contact » qui date d' »avant 2022« .

De son côté, Elon Musk n’a pas répondu aux demandes de commentaires.

Dans le passé, il avait expliqué que ses « entreprises avaient probablement fait plus pour saper la Russie que n’importe quoi d’autre« , niant tout collusion avec le président Poutine.

S’il remporte l’élection, Donald Trump s’est engagé à nommer Elon Musk à la tête d’une commission chargée de réduire la bureaucratie et le gaspillage au sein du gouvernement.

« Je suis politiquement actif maintenant parce que je pense que l’avenir de l’Amérique, l’avenir de la civilisation est en jeu« , explique le milliardaire lors des réunions publiques qu’il organise.

Pour lui, les valeurs défendues par Donald Trump ne sont pas des « valeurs de droite, comme on le dit souvent » mais les « valeurs fondamentales » de l’Amérique.

Pour Adav Noti, de l’association Campaign Legal Center, qui défend la transparence du financement électoral, « il est extrêmement problématique que l’homme le plus riche du monde puisse jeter son argent par les fenêtres pour tenter d’influencer directement le résultat de cette élection« .

« Ce n’est pas ainsi que notre démocratie devrait fonctionner« , a-t-il ajouté. La somme d’argent dépensée par Elon Musk est en effet « stupéfiante« , estime auprès de l’AFP Larry Sabato, professeur à l’Université de Virginie.

« Quant à savoir si l’argent est bien dépensé, c’est une autre affaire« , souligne-t-il. « Les super-riches pensent souvent que l’argent est la réponse à tout mais ce n’est pas le cas. »